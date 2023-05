Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Karlsruhe) Gleisbereich betreten und auf Güterzug geklettert

Karlsruhe (ots)

Eine dreiköpfige Personengruppe im Alter von 21 Jahren hat sich Mittwochmorgen (31.Mai) unberechtigt im Güterbahnhof Karlsruhe aufgehalten. Einer der Männer war beim Eintreffen der Streife gerade im Begriff, sich in Lebensgefahr zu begeben. Die drei jungen Männer britischer und amerikanischer Staatsangehörigkeit, betraten unberechtigt den Gleisbereich im Güterbahnhof Karlsruhe und kletterten auf den Wagon eines dort abgestellten Autozuges. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkte die Männer und rief die Bundespolizei. Eine der Personen war bei Eintreffen der Streifen in Begriff auf den oberen Transportbereich des Autozuges zu klettern und damit der Oberleitung nahe zu kommen. Nach einer eingehenden Belehrung über das verbotene und lebensgefährliche Verhalten der Männer, verließen sie die Örtlichkeit.

Die Personengruppe muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen rechnen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Unbefugte Aufenthalte in Gleisanlagen sind lebensgefährlich. Gefahren, die von stromführenden Bahn-Oberleitungen ausgehen sind nicht sichtbar und werden oftmals unterschätzt. Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen, z.B. durch das Klettern auf Waggons, genügt für einen Stromüberschlag. Die Oberleitung muss hierfür nicht einmal berührt werden. Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt, 65 Mal so viel wie in der Steckdose zu Hause.

Hinweise finden Interessierte unter www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell