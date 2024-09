Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver 27-Jähriger im ICE

Stuttgart/Ulm (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten durch einen 27 Jahre alten Mann ist es am gestrigen Abend (03.09.2024) in einem Zug sowie am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 27-Jährige gegen 20:25 Uhr von Ulm nach Stuttgart, als er bei einer Fahrscheinkontrolle kein gültiges Zugticket vorzeigen konnte. Bei der Hinzuziehung eines zufällig anwesenden Polizisten verhielt sich der 27-Jährige aggressiv und fing an, den Beamten zu beleidigen. Gegen die anschließende Fesselung wehrte sich der deutsche Staatsangehörige enorm. Zusammen mit einer alarmierten Bundespolizeistreife verbrachten die Beamten den Tatverdächtigen beim Halt in Stuttgart aus dem Zug und anschließend zu Boden. Hierbei schlug er seinen Kopf absichtlich auf den Bahnsteig und versuchte sich weiterhin gegen die Fesselung zu wehren. Während der polizeilichen Maßnahmen meldete sich ein 15-jähriger Reisender, der angab, dass der mutmaßliche Täter ihn und seinen Freund zuvor am Bahnhof in Ulm angesprochen und sein Glied vor ihnen entblößt haben soll. Anschließend soll er den Angaben des 15-Jährigen nach, auf den Bahnsteig uriniert haben. Eine zweite Streife verbrachte den in München wohnhaften 27 Jahre alten Mann im Anschluss auf das Polizeirevier, wo er die eingesetzten Beamten beleidigte und erneut seinen Kopf gegen die Wand schlug. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, des Erschleichens von Leistungen, sowie der Beleidigung.

