Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am gestrigen Donnerstagabend (05.09.2024) vor einer Reisenden in einem Regionalzug in Richtung Stuttgart. Gegen 19:30 Uhr fuhr die 20 Jahre alte Reisende zunächst mit einer Regionalbahn von Vaihingen zum Stuttgarter Hauptbahnhof, als sich ein bislang unbekannter Mann vor ihr entblößt und an seinem Glied manipuliert haben soll. Hierbei schaute der Täter, bei welchem es sich um einen circa 40 Jahre alten Mann mit Halbglatze handeln soll, die Geschädigte laut aktuellen Informationen durchgehend an, berührte sie jedoch nicht. Die 20-Jährige verließ den Zug daraufhin beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Zur Tatzeit soll der Unbekannte ein dunkles kurzärmliges Hemd, eine lange dunkle Hose und hellbraune Schuhe, sowie einen Rucksack getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

