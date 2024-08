Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Paderborner Firma - Tresor in Bad Lippspringe aufgefunden

Paderborn / Bad Lippspringe (ots)

(CK) - In der Nacht zu Mittwoch (21.08.) drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma für Logistik an der Straße An der Talle ein. Zuvor hatten sie mit einem Pflasterstein die Verglasung einer Zugangstür eingeschlagen. Aus den Innenräumen stahlen sie einen Tresor, in dem sich Bargeld befand.

Dieser Tresor wurde am Mittwochmorgen (21.08., 07.20 Uhr) von einem aufmerksamen Passanten auf einer Parkbank am Freizeitspielplatz in der Auguste-Viktoria-Allee in Bad Lippspringe geöffnet aufgefunden; das Bargeld fehlte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesem Einbruch geben? Wer hat auf dem Freizeitspielplatz verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

