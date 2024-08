Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei stellt erhebliche Geschwindigkeitsverstöße fest

Paderborn/Büren (ots)

(km) Am Montag, 19.08. führten zivile Motorradpolizisten in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B1 und der L776 durch.

Neben zahlreichen Handy- und Überholverstößen wurden auch vier schwerwiegende Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Auf der B1 in Paderborn wurde am späten Nachmittag ein 25-Jähriger aus Emden in seinem Golf Sportwagen mit einer Geschwindigkeit von 162 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Auf den 25-Jährigen kommt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.

Ein 24-jähriger VW-Fahrer aus Hamburg wurde am frühen Abend auf der L776 mit einer Geschwindigkeit von 174 km/h gemessen. Der Fahrer fuhr mit seinem Golf in Fahrtrichtung Büren bei erlaubten 100 km/h. Die Ahndung dieses Verstoßes liegt bei 700 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg.

Mit einer B-Klasse von Mercedes Benz war eine 40-jährige Frankfurterin kurz vor 18.00 Uhr auf der L776 in Richtung Paderborn unterwegs. Die durchgeführte Messung ergab eine Überschreitung der erlaubten 100 km/h um 44 km/h. Die Fahrerin muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Am Abend war ein 24-jähriger Mann aus Brakel auf der L776 in einem älteren VW Passat mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs. Der Brakeler befuhr die L776 in Richtung Büren. Das Bußgeld für diesen Verstoß liegt bei 700 Euro sowie drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg.

#LEBEN. Weniger Tote und Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen. Seit Jahresbeginn 2024 arbeitet die Polizei NRW und somit auch die Polizei im Kreis Paderborn mit der Strategie für mehr Sicherheit auf den Straßen. Überschrieben wird diese landesweit mit dem Titel #LEBEN. Der Begriff bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt.

Unter anderem sind Geschwindigkeitskontrollen ein wichtiger Aspekt der neuen "Fachstrategie Verkehr". Kontrollen finden grundsätzlich unangekündigt statt. Verkehrsteilnehmenden sollte bewusst sein, dass die polizeiliche Verkehrsüberwachung der Einhaltung der Verkehrsregeln jederzeit und überall erfolgen kann und festgestellte Verstöße konsequent geahndet werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell