POL-PB: Unfälle mit leicht verletzen Radlern in Paderborn

Hövelriege (ots) - (km) Zwischen Freitag, 16.08., 09.00 Uhr und Montag, 19.08., 12.40 Uhr brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Neue Riege in Hövelriege ein. Der Reinigungskraft des Hauses fiel am Montagmittag der Einbruch in die Wohnung bei Aufnahme ihrer Tätigkeit auf. Offensichtlich hatten der oder die Täter Schubladen und Schränke durchwühlt. Zum Diebesgut konnten ...

mehr