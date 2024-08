Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(ah)Dienstag, 20.08.24, 17:00 Uhr, 33102 Paderborn, Gierswall/Giersstraße, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person, Am Dienstagnachmittag kam es am Gierstor zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 29 Jahre alter Rennradfahrer befuhr den Radweg des Busdorfwalls in Richtung Gierstor. Beim Überqueren der Giersstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 68-jährigen, der vom Gierswall nach rechts in die Giersstraße abbog. Der Pkw-Fahrer bremst sein Fahrzeug noch bis zum Stillstand ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Der Radfahrer fuhr gegen die Seite des Pkw. Obwohl er einen Helm trug, musste er schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

