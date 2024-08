Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit vier Beteiligten - zwei Leichtverletzte

Paderborn (ots)

(CK) - Am Montagvormittag (19.08., 10.10 Uhr) war 82-jähriger Mann aus Borchen mit seinem Jaguar auf dem Frankfurter Weg in Fahrtrichtung Heinz-Nixdorf-Ring unterwegs. Vor ihm waren ein 64-jähriger Ford Tourneo-Fahrer aus Paderborn, ein 58-jähriger Mann mit seinem Fiat Ducato aus Paderborn sowie ein 51-Jähriger Ford Focus-Fahrer aus Salzkotten (in dieser Reihenfolge) unterwegs.

In Höhe der Stettiner Straße fuhr der 82-Jährige auf das Heck des vorausfahrenden Tourneos auf, der auf den Fiat und dieser wiederum auf den Ford Focus geschoben wurde. Bei diesem Unfall wurden 64-Jährige und der 51-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Die beiden anderen Autofahrer bleiben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde der Frankfurter Weg in Fahrtrichtung Borchener Straße komplett für etwa 30 Minuten gesperrt.

