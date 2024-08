POL-PB: Geschockt am Telefon - Bank verhindert Betrug

Delbrück-Westenholz (ots) - (ah)Samstag, 17.08.24, 04:45 Uhr, 33129 Delbrück, Knäppenstraße, Einbruch, In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Knäppenstraße in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Geschäft brachen sie die Kasse auf, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Im Anschluss verließen sie die Bäckerei, ohne Beute ...

mehr