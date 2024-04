Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholfahrt endet für Fahranfänger aus Hamm im Graben

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Überholvorgang endete für einen 22 Jahre alten Hammer am Freitag, 29. März, um 1.20 Uhr im Straßengraben. Er und sein 25-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Hamm, blieben unverletzt.

Die beiden Männer waren in einem Skoda auf der Straße "Kurrick" in westliche Richtung unterwegs. In einer Kurve kurz vor der Einmündung des Klostermühlenwegs verlor der Fahrer im Zuge des Manövers schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Auf einem Grünstreifen südlich der Fahrbahn kam das Auto zum Stillstand.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholgehalt von 1,85 Promille bei dem 22-Jährigen fest. Sie stellten seinen vorläufigen Führerschein sicher und untersagten ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen.

Der Skoda nahm im Frontbereich starken Schaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 9.000 Euro. (jes)

