POL-HH: 240124-1. Zeugenaufruf nach versuchter Sprengung eines Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Fischbek

Tatzeit: 23.01.2024, 19:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Ohrnsweg - dortiger S-Bahnhof

Nachdem gestern Abend zwei unbekannte Männer versucht haben, einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Fischbek zu sprengen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hantierten zwei derzeit unbekannte Männer auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes (Fahrtrichtung Stade) an einem Fahrkartenautomaten und brachten in diesem einen Gegenstand zur Explosion. Nachdem der Versuch den Automaten zu öffnen gescheitert war, flüchteten die Täter vom Bahnsteig in unbekannte Richtung.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen der Bundespolizei sowie des Polizeikommissariats 47 führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Beamte des für Waffen- und Sprengstoffdelikte zuständigen Landeskriminalamts (LKA 75) übernahmen vor Ort die ersten Ermittlungen, welche nun durch das örtlich zuständige Landeskriminalamt 182 fortgeführt werden.

Die Unbekannten hatten beide eine normale Statur, waren jeweils gekleidet mit dunklen Kapuzenjacken und dunklen Hosen. Eine der Personen führte eine schwarze Sporttasche bei sich und trug dunkle Schuhe, während der andere Täter weiße Schuhe getragen haben soll.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

