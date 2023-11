Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand mit einer leichtverletzten Person in Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin (ots)

Am 18.11.2023 gegen 08:20 Uhr teilte eine Hinweisgeberin einen Brand der Wohnung ihres 74-jährigen Nachbarn in Demmin, in der Jarmener Straße mit. Der Nachbar selbst ist behindert und konnte die Wohnung nicht alleine verlassen. Beim Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin und der Beamten des Polizeihauptreviers Demmin vor Ort, konnte der 74-Jährige sitzend in seinem Sessel angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt glimmten noch der Sessel und der Teppich im Wohnzimmer. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, sich aus der Gefahrensituation zu befreien um sich in Sicherheit zu bringen. Er wurde durch die Kameraden FFw schnellstmöglich aus der Wohnung gebracht. Der Schwelbrand wurden durch die Kameraden der FFw gelöscht. Der 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Kreiskrankenhaus Demmin gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass eine brennende Zigarette, welche gegen eine Gardine kam, den Brand auslöste. Die Gardine fing Feuer und dieses breitete sich teilweise im Wohnzimmer aus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000,-Euro. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner des Hauses mussten nicht evakuiert werden. Die Wohnung des 74-jährigen Mannes ist weiterhin bewohnbar Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

