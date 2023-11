Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angriff auf Rettungssanitäter

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 17. zum 18.11.2023 wurden die Rettungskräfte zu einer vermeintlichen Alkoholvergiftung in die Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg gerufen. Als sie den Hausflur der angegebenen Hausnummer betraten, kam ihnen der 23-jährige deutsche Tatverdächte sichtlich erregt entgegen und beschimpfte die Rettungskräfte umgehend. Als diese sich aus dem Hausflur zurückzogen, warf der Tatverdächtige einen Schuh hinter ihnen her. Vor dem Hausaufgang griff der Tatverdächtige die Geschädigten unvermittelt von hinten an, indem er schlug, schubste und nach den beiden trat. Die beiden Rettungssanitäter brachten den Angreifer zu Boden und versuchten so den Angriff zu stoppen. Daraufhin kam der zweite Tatverdächtige (19 Jahre) aus dem Hausaufgang, schlug mit der Faust auf den 52-jährigen Geschädigten ein und verließ dann den Tatort in unbekannte Richtung. Beide Rettungssanitäter wurden leicht verletzt, der 52-Jährige konnte aufgrund seiner Verletzungen seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Angriff auf Hilfeleistende eines Rettungsdienstes und Beleidigung eingeleitet. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell