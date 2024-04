POL-HAM: Erfolglose Flucht vor der Polizei

Hamm-Rhynern (ots) - Rund 7.000 Euro Sachschaden sind einem VW-Besitzer in der Nacht zu Montag, 1. April, am Langewanneweg entstanden. Dort beschädigte ein flüchtiger Fahrer sein Auto im vorderen linken Bereich. Zwischen 22.10 Uhr und 1.50 Uhr stand der Volkswagen am Fahrbahnrand nahe dem Ortsausgang. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm ...

