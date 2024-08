Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Hövelriege (ots)

(km) Zwischen Freitag, 16.08., 09.00 Uhr und Montag, 19.08., 12.40 Uhr brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Neue Riege in Hövelriege ein.

Der Reinigungskraft des Hauses fiel am Montagmittag der Einbruch in die Wohnung bei Aufnahme ihrer Tätigkeit auf. Offensichtlich hatten der oder die Täter Schubladen und Schränke durchwühlt.

Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden, der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Bereich.

Wer hat zur fraglichen Zeit Fahrzeuge und/oder Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden. Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen dazu im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

