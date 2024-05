Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger erbeuten mehrere Tausend Euro Bargeld - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Nach einem Betrug, der sich bereits am Montag, 6. Mai, in Nordhausen ereignete, bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Der Geschädigte wurde am 6. Mai, gegen 10 Uhr, durch die Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, kontaktiert. Unter dem Vorwand, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, forderten die Täter eine Kautionszahlung, welche die vermeintliche Haftstrafe abwenden soll. In weiterer Folge übergab der Geschädigte zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in der Nähe einer Apotheke am Markt Bargeld in fünfstelliger Höhe und Münzen im Wert von mehreren hundert Euro an eine weibliche Abholerin. Diese entfernte sich in Richtung der Hauptpost und flüchtete dann in unbekannte Richtung weiter.

Die bislang unbekannte Täterin, welche das Beutegut entgegennahm, konnte wie folgt beschrieben werden:

- Alter: 20 bis 30 Jahre - Größe: 160 bis 165 cm groß - sehr schlanke Gestalt - blonde, glatte, nicht ganz schulterlange Haare - keine Piercings, keine Brille - Bekleidung: dunkelblaue Leggins, hellblaues Shirt mit Streifen, keine Jacke - Sprache: akzentfreies Deutsch ohne Dialekt.

Wer hat das Geschehen beobachtet? Konnte die beschriebene Frau beobachtet werden? Wohin flüchtete sie? Nutzte die Frau möglicherweise ein Fahrzeug? Sind noch weitere potentiell tatbeteiligte Personen erkannt worden? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0117534

