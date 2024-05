Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Stadtratskandidat angegriffen und beleidigt

Gera (ots)

Heute Vormittag verteilte ein 36-jähriger Stadtratskandidat der SPD, anlässlich der anstehenden Kommunalwahlen, Flyer in die Briefkästen in Gera. Verägert darüber stieß ein Anwohner dem Mann vor die Brust und beleidigte diesen. Zudem zerriss er einen Flyer. Der Stadtratskandidat blieb durch die Tathandlung unverletzt, erlitt jedoch Schmerzen. Der Täter wurde im Rahmen polizeilicher Ermittlungen namentlich bekannt gemacht. Gegen den 56-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Motivation des Beschuldigten dauern an.

