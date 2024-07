Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Fitnessstudio

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter zwischen 0.50 und 2 Uhr in ein Fitnessstudio an der Straße Zum Sunderhügel in Emsbüren eingebrochen. Im Studio wurde eine verschlossene Bürotür gewaltsam geöffnet und folgend ein Tresor und eine Kamera aus dem Büro entwendet. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell