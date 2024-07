Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bohmte - 24-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bohmte (ots)

Am Samstagabend gegen 18.55 Uhr fuhr ein 24-jährige Fahrer eines VW-Golfs auf der Dammer Straße aus Damme kommend in Richtung Hunteburg. In einer Rechtskurve kam er auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte seitlich mit einem 23-jährigen Traktorfahrer. Infolgedessen überschlug sich der Golf und rutschte auf dem Dach gegen einen Baum. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein Peugeot eines 32-Jährigen beschädigt. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 23-Jährige wurde leicht und der 32-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Am Golf entstand jedoch Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell