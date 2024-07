Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach mehreren Einbrüchen in der Schloßstraße gesucht

Bad Bentheim (ots)

Von Freitag auf Samstag kam es in einem Café in der Schloßstraße zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie diverse Gegenstände und flüchteten. Ebenso wurde in dieser Zeit ein Lebensmittelgeschäft in unmittelbarer Nähe zum Café aufgebrochen und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. So wie auch ein weiteres Café in der Schlossstraße durch Unbekannte gewaltsam geöffnet und durchsucht wurde. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das genaue Diebesgut ist bislang noch unklar. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.

