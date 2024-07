POL-EL: Haren - Ford Mondeo beschädigt - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - Am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mehrere Fenster einer Grundschule in der Hermann-Schlikker-Straße in Schüttorf. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhorn unter 059213090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

