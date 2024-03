POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in der Südstadt

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 3 in Bruchsal wurden drei Personen leicht verletzt. Ersten Feststellungen bei der Unfallaufnahme zufolge fuhren die Fahrzeuge gegen 09:30 Uhr auf der B3 stadteinwärts. Als der Autofahrer an einer Einmündung nach links in die Ernst-Blickle-Straße abbog, kollidierte er mit einem Rettungswagen, der ...

