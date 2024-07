Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Isterberg (ots)

Am Freitag gegen 17.03 Uhr fuhr eine 51-jährige Fahrerin eines Seat Alhambra die B403 in Richtung Bad Bentheim. In Höhe der Anschlussstelle Bad Bentheim / Nordhorn der A30 beabsichtigte sie nach links auf die A30 in Richtung Amsterdam abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 50-jährigen Fahrer eines Seat Ibiza. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei wurde der 50-Jährige leicht und seine 21-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die 51-Jährige blieb unverletzt und die drei Kinder im Alter von 12 bis 13 wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.500 Euro geschätzt.

