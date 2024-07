POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Meppen (ots) - Heute zwischen 10.15 und 10.30 Uhr wurde ein an der Haselünner Straße in Meppen, in Höhe einer dortigen Fleischerei, am Straßenrand geparkter blauer VW Golf von einem vorbeifahrenden, bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

