POL-EL: Lingen - Vier Personen bei Unfall verletzt

Neuenhaus (ots) - In Neuenhaus kam es am Mittwoch zwischen 15.30 und 16.30 Uhr auf der Lugthookstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei musste ein 13-jähriger Radfahrer einem entgegenkommenden in Richtung Feldhause fahrenden blauen Pkw ausweichen und kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

