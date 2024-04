POL-PDWIL: Dockweiler: Unbekannte brechen Automat auf

Walsdorf (ots) - Erst am gestrigen Montag wurde die Polizei Daun über den versuchten Diebstahl eines Geländewagens informiert. Der Besitzer eines SUV hatte das Auto am Montag letzter Woche, 22.04.2024, abends, an seinem Anwesen, In der Käf, abgestellt. Am Folgetag stellte er eine Beschädigung am Fahrzeug fest. Unbekannte hatten Anbauteile demontiert und Manipulationen vorgenommen. Ein Diebstahl wurde augenscheinlich ...

