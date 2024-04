Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, K 5730, Katzensteig) Von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt - zwei Personen schwer verletzt

Furtwangen im Schwarzwald, K 5730, Katzensteig (ots)

Zwei schwer verletzte Autoinsassen und Totalschaden an einem älteren Ford Fiesta in Höhe von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwischen dem Weiler Schweiz und Furtwangen im Bereich Katzensteig auf der Kreisstraße 5730 ereignet hat. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 23-Jähriger in Begleitung einer 19-jährigen Beifahrerin gegen 04.45 Uhr mit einem Ford Fiesta von Triberg beziehungsweise Schönwald kommend im Bereich Katzensteig auf der K 5730 in Richtung Furtwangen. Möglicherweise standen der Fahrer und auch die Beifahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Der 23-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Kurz nach dem Weiler Schweiz kam der Ford nach links von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und blieb auf einem Wiesenstück neben dem Bachlauf der Breg seitlich liegen. Der junge Mann und seine Begleiterin zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Erst etwa zwei Stunden später, gegen 06.45 Uhr, entdeckte ein zufällig vorbeikommender Radfahrer das verunglückte Auto sowie die beiden neben dem Wagen liegenden schwer verletzten Personen und betätigte den Notruf. Nach einer Erstversorgung durch die mit zwei Notärzten eintreffenden Rettungskräfte wurde der nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzte 23-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Ein Rettungswagen brachte die ebenfalls schwer verletzte 19-Jährige in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Da sich Verdachtsmomente einer alkoholischen Beeinflussung ergaben, wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des sichergestellten Autos. Bei dem Unfall waren auch die Feuerwehr Furtwangen mit drei Fahrzeugen und 21 Mann sowie die Bergwacht Furtwangen eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache, auch wegen der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis des 23-Jährigen, dauern noch an.

