Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Rietheim, Lkr. Tuttlingen) Münzgeld und hochwertige Brille aus einem Auto entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Rietheim-Weilheim, Rietheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den Morgenstunden des Sonntags, etwa in der Zeit von Mitternacht bis 08.30 Uhr, hat ein Unbekannter in der Lindenstraße Münzgeld und eine hochwertige Brille aus einem Seat entwendet, welcher unverschlossen in einer ebenfalls unverschlossenen Garage in der Lindenstraße abgestellt war. Für die Durchführung des Diebstahls öffnete der Täter zunächst das unverschlossene Garagentor und machte sich dann an dem in der Garage abgestellten Seat zu schaffen. Mit seinem Diebesgut flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

