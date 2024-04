Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, L 443, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Mühlheim an der Donau, L 443, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Sturz eines Motorradfahrers, der am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve der Kolbinger Straße (Landesstraße 443) passiert ist, hat sich ein 23-jährige Biker leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann fuhr kurz nach 15 Uhr mit einer KTM 890 Duke von Mühlheim kommend auf der L 443 in Richtung Kolbingen. In einer Rechtskurve wich der Motorradfahrer einem Stein aus und stürzte. Bei dem Sturz entstand an der KTM rund 4000 Euro Sachschaden. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung. Ein Bekannter transportierter das beschädigte Motorrad mit einem Anhänger ab.

