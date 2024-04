Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Metallverarbeitungsbetrieb - Polizei bittet um Hinweise

Bärenthal, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Metallverarbeitungsbetriebes im Gewerbegebiet Im Eschle in Bärenthal eingebrochen. Gegen 00.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster an dem Firmengebäude auf und gelangten so in das Innerer der Firma. Ob die Eindringlinge, vermutlich handelte es sich um zwei Täter, etwas erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Die Polizei Mühlheim hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gewerbegebietes südlich von Bärenthal gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mühlheim, Tel.: 07463 9961-0, in Verbindung zu setzen.

