POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit rund 14.000 Euro Schaden fordert eine leicht verletzte Person

Bärenthal, Lkr. Tuttlingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Metallverarbeitungsbetriebes im Gewerbegebiet Im Eschle in Bärenthal eingebrochen. Gegen 00.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster an dem Firmengebäude auf und gelangten so in das Innerer der Firma. ...

mehr