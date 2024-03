Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau erleidet Verletzungen bei Sturz im Bus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Vergangenen Freitag (22.03.2024) musste ein Busfahrer sein Fahrzeug so stark abbremsen, dass eine 91-jährige Frau im Bus stürzte und verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 59-Jährige mit dem Linienbus auf der Beethovenstraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich kam aus der Mittelgönrather Straße ein weißer Sprinter mit Anhänger und kreuzte den Bus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer so stark, dass in der Folge eine 91-jährige Frau im Bus stürzte und Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Sprinter mit Anhänger machen können, werden gebeten, sich unter der 0202-284/0 zu melden. (an)

