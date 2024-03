Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vier Tote nach Brand in Solinger Mehrfamilienhaus - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (25.03.2024, 02:45 Uhr), kam es zu einem folgenschweren Brand in Solingen. Mehrere Anwohner meldeten das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Grünewalder Straße. Während der Löscharbeiten versorgte der Rettungsdienst neun Bewohner, die unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr musste zunächst drei Leichname aus dem Gebäude bergen. Ein weiterer Leichnam wurde nach Suchmaßnahmen gegen 13:15 Uhr geborgen. Das Brandhaus sowie danebenstehende Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar. Um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen wurden ein Leichenspürhund und ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen um die Brandursache und die Hintergründe zu aufzuklären. (sw)

