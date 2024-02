POL-HI: Graffiti an Denkmal und mehreren Autos gesprüht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (bef). Am 24.02.2024 führten Beamte der Polizei Hildesheim Geschwindigkeitsmessungen zur Überwachung des Straßenverkehrs durch. In der Zeit von 09:00 - 16:00 Uhr wurden in der Steuerwalder Straße, an der B1 in Höhe der Schützenwiese sowie an der B6 in Höhe der Ortschaft Achtum diverse Fahrzeuge einer Messung unterzogen. Dabei ...

mehr