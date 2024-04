POL-BO: Tatverdächtiger nach Raub in Bochumer Innenstadt festgenommen

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Grumme ist am Freitagmittag, 26. April, eine 32-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 80-jähriger Bochumer gegen 13.35 Uhr mit seinem Pkw die Castroper Straße in Richtung Josephinenstraße. In Höhe der Hausnummer 241 kollidierte er mit der 32-jährigen Bochumerin, welche fußläufig die Fahrbahn der Castroper Straße ...

