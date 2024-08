Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in EFH ++ Brand eines EFH ++ Unfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Ihlienworth. In der Zeit von Samstag, 03.08.24, etwa 18 Uhr, bis Sonntag, 04.08.24, etwa 10 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ihlienworth eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe eine Tür des Wintergartens und drangen so in das Haus ein. Nach bisherigen Ermittlungen durchsuchten die Täter lediglich den Wintergarten und flüchteten Anschließend vom Tatort. Was entwendet wurde kann noch nicht abschließend gesagt werden. Der Schaden liegt im unteren 4-stelligen Bereich.

Einfamilienhaus ausgebrannt

Wingst. Am gestrigen Sonntagabend (04.08.24) kurz vor 23 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in Wingst-Süderbusch gemeldet. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zum Glück nicht im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Das Wohnhaus ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Der Schaden dürfte im unteren bis mittleren 6-stelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit Ergebnissen ist erst in einigen Tagen zu rechnen.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Wurster Nordseeküste/Wremen. Wurster Nordseeküste. Am Sonntag, den 04.08.2024, ereignete sich kurz nach 16 Uhr auf der Wremer Straße in Wremen ein Unfall zwischen zwei Pkw. Hierbei übersah ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste einen verkehrsbedingt abbremsenden Pkw der Marke Mercedes. In der Folge fuhr der 56-Jährige mit seinem Audi auf den Mercedes eines 69-jährigen Geestländers auf. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte eine Alkoholisierung des Unfallverursachers festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,6 Promille. Gegen den 56-Jährigen wurde daher ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw beträgt etwa 10.000 Euro.

