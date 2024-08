Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen- drei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 03.08.2024, gegen 13:42 Uhr, kam es auf der BAB 27, in Fahrtrichtung Walsrode, unmittelbar vor der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Geestemünde und Bremerhaven Wulsdorf, zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Bremerhavener erkannte zu spät, dass der vor ihm befindliche 51-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven mit seinem VW Transporter, aufgrund des stockenden Verkehrs abbremste. In der Folge kollidierte der 23-jährige Fahrzeugführer des Renault Master mit dem Transporter. Die dahinter befindliche 21-jährige Hildesheimerin konnte mit ihrem Skoda nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Renault Master auf. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 15500 EUR. Die beiden Insassen des Skoda, sowie die Beifahrerin des VW verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell