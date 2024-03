Polizei Münster

POL-MS: Auto kollidiert mit Pedelec - 63-jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Sonntag (03.03, 17:45 Uhr) ist es an der Einmündung der Straßen Von-Bissendorf-Weg und Am Kalthof zu einem Unfall zwischen einer 63-jährigen Pedelec-Fahrerin und einer 41-jährigen Pkw-Fahrerin gekommen. Nach Angaben der 63-Jährigen war sie mit ihrem Pedelec auf der Straße Am Kalthof in Richtung Von-Bissendorf-Weg unterwegs. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf dem Von-Bissendorf-Weg auf die Einmündung zur Straße Am Kalthof zu. Als die 63-Jährige nach rechts in den Von-Bissendorf-Weg abbog, stießen beide aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Dabei wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt.

Verfasserin: Lara Peters

