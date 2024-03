Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Wohnmobil - Polizei stellt Täter

Münster (ots)

Am Samstag (02.03., 13:15 Uhr) sind zwei Täter in ein Wohnmobil am Wiegandweg eingebrochen und auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizei hat Diebesgut und Betäubungsmittel sichergestellt.

Der Besitzer des Wohnmobils entdeckte zur Tatzeit die zwei Männer im Innenraum des Fahrzeuges, nachdem er bereits von außen eine Beschädigung am Fahrzeug festgestellt hatte. Eine anschließende Flucht gelang dem 34-Jährigen und dem 26-Jährigen nicht. Stattdessen sicherten hinzugerufene Polizeibeamte neben dem Diebesgut aus dem Wohnmobil auch Betäubungsmittel und Gegenstände mit bislang unbekannter Herkunft. Die Ermittlungen zu einem möglichen Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch am selben Tag in ein Einfamilienhaus in derselben Straße laufen. Die Täter wurden vorläufig festgenommen.

