POL-MS: Fahrzeugheck vollständig zerstört - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Samstag (02.03., 13:15 Uhr) sind zwei Täter in ein Wohnmobil am Wiegandweg eingebrochen und auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizei hat Diebesgut und Betäubungsmittel sichergestellt. Der Besitzer des Wohnmobils entdeckte zur Tatzeit die zwei Männer im Innenraum des Fahrzeuges, nachdem er bereits von außen eine Beschädigung am Fahrzeug festgestellt hatte. Eine anschließende Flucht gelang dem ...

