Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformationen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03. August 2024

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall - Pkw und Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Geestland. Am Freitag, den 02. August 2024, ereignete sich kurz vor 09.00 Uhr im Bereich Bad Bederkesa ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Hierbei übersah eine 60-jährige Geestländerin einen im Kreisverkehr "Gröpelinger Straße/Lintiger Straße" fahrenden, vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Motorradfahrer aus Fahrdorf. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Motorrad der Marke BMW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Loxstedt/BAB27. Am Freitag, den 02. August 2024, ereignete sich kurz nach 10.00 Uhr auf der BAB27, in Fahrtrichtung Bremen, unmittelbar nach der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd, ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es kam zum Unfall als ein 58-Jähriger aus Edegem mit seinem Pkw Skoda vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechselte und hierbei einen 49-Jährigen aus Schwanewede übersah, welcher den Überholfahrstreifen mit seinem Pkw VW befuhr. In der Folge verlor der 49-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutz- und der Seitenschutzplanke und final mit einem dritten Pkw der Marke Audi einer 33-jährigen Beverstedterin, die den Überholfahrstreifen befuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei dem 49-jährigen Schwaneweder Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille, sodass im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutentnahme bei dem 49-jährigen durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Gegen den Schwaneweder wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Skoda wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, der entstandene Gesamtschaden an den anderen Fahrzeugen und den Schutzplanken wird auf 14.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Person verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell