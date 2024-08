Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Einfamilienhauses in Beverstedt-Bokel - glücklicherweise keine Personen verletzt, jedoch enormer Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Beverstedt-Bokel. Am gestrigen Mittwochabend (31.07.2024) kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Auestraße in Bokel. Ein 29-jähriger Mann aus Bokel auf seinem Heimweg bemerkte den Brand und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und den 75-jährigen Anwohner, welcher den Brand ebenfalls bereits bemerkt hatte.

Durch den Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Das Einfamilienhaus wurde jedoch nahezu vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 300.000 - 400.000 Euro.

Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache wurden noch in der Nacht aufgenommen.

