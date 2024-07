Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B6 im Bereich Lahnhausen-Welle - zwei Personen leicht verletzt - erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Dienstag (30.07.2024) ereignete sich am Nachmittag gegen 15:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B6 im Bereich Lanhausen-Welle (Gemeinde Loxstedt). Der 57-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Rastede fuhr hier in Richtung Bremerhaven aus bislang unbekannter Ursachse auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 42-jährigen Loxstedters auf, welcher beabsichtigte nach links abzubiegen. Dadurch wurde der Pkw in einen weiteren entgegenkommenden, mit fünf Personen besetzten Pkw geschleudert.

An allen Fahrzeugen entstanden zum Teil erhebliche Sachschäden. Entgegen erster Meldungen mit schwer verletzten Personen wurden jeweils ein Insasse der beiden Pkw wurde durch den Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Beide Pkw mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Aufgrund des einsetzenden Feierabendverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B6 und den umliegenen Straßen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell