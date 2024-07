POL-CUX: LKW verunfallt auf der B73 zwischen Altenbruch und Otterndorf - Sperrung wird für die Bergung erforderlich sein (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven/BAB27. In der Nacht zum heutigen Dienstag (30.07.2024) befuhr ein 69-jähriger Mann aus Schwanewede die BAB27 in falscher Fahrtrichtung in Richtung Cuxhaven. Er wurde hierbei zunächst gegen 04:00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stotel gemeldet. Er war entgegen der ...

mehr