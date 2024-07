Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand in Drangstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. In der Nacht zum heutigen Montag (29.07.2024) kam es gegen 03:45 Uhr in der Hafenstraße, auf Höhe des dortigen Friedhofs, zu einem Fahrzeugbrand. Ein dort geparkter PKW Jeep geriet, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte die Ausbreitung auf den gesamten PKW sowie weitere, daneben parkende Fahrzeuge verhindert werden. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

