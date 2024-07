Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Baggerschaufeln in Lintig

Cuxhaven (ots)

Geestland-Lintig. Zwischen Freitag dem 26.07.2024 und Montag dem 29.07.2024 kam es in der Ortsmitte der Geestländer Ortschaft Lintig, in der Lintiger Straße, gegenüber der dortigen Bäckerei, zu einem Diebstahl von drei kleineren Baggerschaufeln der Marke Kubota. Eine Firma, die dort Straßenbauarbeiten durchführt, hatte den Bagger und die drei Schaufeln direkt am Fußweg der Fahrbahn abgestellt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Bereich ist von der Straße gut einsehbar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

