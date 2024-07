Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falschfahrer auf der BAB27 gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - glücklicherweise kein Verkehrsunfall - weitere Geschädigte gesucht

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. In der Nacht zum heutigen Dienstag (30.07.2024) befuhr ein 69-jähriger Mann aus Schwanewede die BAB27 in falscher Fahrtrichtung in Richtung Cuxhaven.

Er wurde hierbei zunächst gegen 04:00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stotel gemeldet. Er war entgegen der Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Bremen in Richtung Norden unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem PKW des Mannes ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Aufgrund der Uhrzeit herrschte glücklicherweise nur wenig Fahrzeugverkehr.

Die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen sperrten die jeweiligen Auffahrten zur BAB27 ab, damit keine weiteren Fahrzeuge auf die BAB auffahren konnten. Weitere Einsatzkräfte versuchten unter Minimierung von Eigen- und Fremdgefährdung das Fahrzeug zu stoppen.

Der Fahrzeugführer reagierte in keinster Weise auf Anhaltesignale, Blaulicht, Martinshorn oder Außenlautsprecheransagen. Erst an der Anschlussstelle Altenwalde stoppte er gegen 04:30 Uhr sein Fahrzeug, sodass er und der PKW gesichert werden konnten.

Der Mann zeigte keine Beeinflussung durch Alkohol- oder Betäubungsmittel, machte jedoch einen stark verwirrten, geistigen Eindruck. Er wurde im Anschluss durch seine Angehörigen abgeholt, welche entsprechend sensibilisiert wurden. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Weitere Verkehrsteilnehmende, welche durch die Fahrt des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

