Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glied im Zug entblößt - Bundespolizei nimmt Wiederholungstäter fest

Essen (ots)

Am gestrigen Abend (11. Mai) soll ein Mann sich in einer S-Bahn entkleidet und dann Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Im Hauptbahnhof Essen stellten Bundespolizisten den Straftäter wenig später.

Gegen 19:10 Uhr wurde eine 18-Jährige gemeinsam mit einem Bahnmitarbeiter in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Die Deutsche gab an, dass sie zuvor mit der S1 in Richtung Essen gefahren sei, als ein Unbekannter ihr gegenüber Platz genommen habe. Der Mann soll seine Beine gespreizt und dann sein Glied entblößt haben. Dabei soll er die Dortmunderin provokant und intensiv angeschaut haben. Wenig später habe er den Waggon verlassen. Die Heranwachsende machte den Zugbegleiter auf die Geschehnisse aufmerksam und bat um Hilfe. Der 37-Jährige stellte den Fremden im Zug fest und fertigte ein Lichtbild von ihm. Als er dies bemerkte, habe er umgehend die Flucht ergriffen.

Wenig später traf eine Bundespolizeistreife auf den 38-Jährigen, welcher sich in einem Schnellrestaurant aufhielt. Die Beamten nahmen den Mann fest. Überprüfungen ergaben, dass der Deutsche sich im offenen Vollzug befindet und aktuell eine Haftstrafe wegen exhibitionistischer Handlungen verbüßt. Die Einsatzkräfte brachten den Polizeibekannten zur Bundespolizeiwache. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Polizisten eine Penispumpe auf.

Nach Rücksprache mit der Justizvollzugsanstalt überstellten die Polizisten den 37-Jährigen in das Gewahrsam der Polizei Essen. Der offene Vollzug wurde mit sofortiger Wirkung beendet. Die Bundespolizisten leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen ein.

