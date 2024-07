Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall aufgrund tiefstehender Sonne ++++ Alkoholisiert in Langen unterwegs

Geestland/ Bad Bederkesa. Am Dienstag, den 30.07.2024, gegen 10:50 Uhr, übersah ein 19-jähriger Autofahrer aus Schiffdorf aufgrund der tiefstehenden Sonne den vor ihm stehenden Pkw einer 76-jährigen Geestländerin, welche von der Landesstraße 119 in den Drangstedter Postweg abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Geestländerin leicht. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca 14.000 Euro geschätzt.

Geestland/ Langen - Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurde den Beamten des Polizeikommissariats Geestland ein auffällig in Schlangenlinien fahrender Pkw auf der Leher Landstraße gemeldet. Bei der Kontrolle der 49-jährigen Fahrzeugführerin aus Bremerhaven konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Sie selbst sah sich nicht in der Lage, einen Vortest durchzuführen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

