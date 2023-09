Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Müllcontainer gelöscht, 27.09.2023, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots)

Anwohner in Reichenau-Mittelzell entdeckten am Mittwochabend, 27.09.2023, in der Nähe des Sportplatzes Baurenhorn ein Feuer und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 22:33 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus einem Müllcontainer. Der Container enthielt Abfallmaterial der Tartenbahn des Sportplatzes. Zunächst wurde das Feuer mit Wasser gelöscht. Da das Feuer immer wieder aufflammte wurde der Container mit einem Schaumteppich geflutet, so daß das Feuer endgültig gelöscht werden konnte.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Zugführer Martin Spicker 27 Feuerwehreinsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 und Mannschaftstransportwagen Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 00:00 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

